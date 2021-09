Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Donnerstagnachmittag gelangten Unbekannte über eine auf Kipp stehende Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung an der Viktoriastraße. Aus der Wohnung nahmen die Täter Schmuck und Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie.

Gladbeck

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße. In der Nähe der Wohnungstür finden die Täter Bargeld. Als sie bemerken, dass sich Menschen in der Wohnung aufhalten flüchten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:30 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe zu einem Getränkemarkt an der Buerschen Straße ein. Anschließend durchsuchten sie das Büro nach Beute. Dabei lösten sie Alarm in dem Gebäude aus. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

