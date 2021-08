Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Maria Veen - Tasche und Telefon entwendet

Reken (ots)

Ein Mobiltelefon und eine Reisetasche haben Unbekannte am Dienstag in Maria Veen gestohlen. Der Geschädigte gibt an, sich gegen 05.30 Uhr am Bahnhof an der Raiffeisenstraße aufgehalten zu haben und auf einer Sitzbank kurz eingedöst zu sein. Als er aufwachte, seien Tasche und Telefon verschwunden gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell