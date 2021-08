Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrer hatte Drogen konsumiert

Bocholt (ots)

Unter Drogeneinfluss hat ein Autofahrer am Donnerstag in Bocholt am Steuer eines Autos gesessen. Polizeibeamte hatten den 20-Jährigen kontrolliert, als er am Nachmittag die Straße Westend befuhr. Ein Schnelltest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten brachten den jungen Autofahrer zur Polizeiwache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren ein und fertigten einen Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde.

