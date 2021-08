Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Strafverfahren gegen ertappten Farb-Schmierer

Bocholt (ots)

Auf frischer Tat erwischt hat die Polizei am Mittwoch in Bocholt einen Graffiti-Sprayer: Der 21-Jährige war am späten Abend dabei beobachtet worden, wie er mit einer Spraydose eine Sporthalle an der Werther Straße beschmierte. Als die Polizisten eintrafen, ergriff der Bocholter die Flucht. Die Beamten konnten ihn jedoch schnell ergreifen. Sie stellten die Personalien des jungen Mannes fest und leiteten ein Strafverfahren gegen den Bocholter ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell