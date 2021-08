Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Kradfahrer stürzen

Heek (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 53-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Heek. Der Duisburger war gegen 19.00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Heek unterwegs. An der Einmündung B70 / Stroot bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 38-jähriger Motorradfahrer aus Kaarst nach rechts abbiegen wollte. Der Duisburger stürzte bei der Bremsung und kollidierte mit dem Abbiegenden. Dieser stürzte ebenfalls. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe entfernte die Feuerwehr.

