Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendiebstahl scheitert

Gronau (ots)

Ohne seine Beute ist am Donnerstag ein Ladendieb in Gronau geflohen. Der Unbekannte hatte gegen 13.20 Uhr 17 Hosen von einem Außenständer eines Bekleidungsgeschäftes an der Neustraße genommen und in eine mitgebrachte graue Sporttasche verstaut. Als das Verkaufspersonal darauf aufmerksam wurde und versuchte die Tasche zu ergreifen, flüchtete der Täter mit einem schwarzen Herrenrad. Bei dem Gezerre an der Tasche fiel das Diebesgut heraus. Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, kurzrasierte Haare, dunkler Teint. Er trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose und helle Schuhe. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

