Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Führerschein mit Drogen unterwegs

Gronau (ots)

Nicht nur Drogen im Fahrzeug transportiert hat eine 40-Jährige am Donnerstagnachmittag, als sie auf der Bundesstraße 54 von den Niederlanden in die Bundesrepublik einreiste. Die Autofahrerin stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zollbeamte hatten die Frau ohne gültige Fahrerlaubnis angehalten. Zuständigkeitshalber unterstützten Polizeibeamte der Wache Gronau den Zoll. Ein Drogentest schlug auf Kokain und Opiate an. Ein Arzt entnahm der Frau in den Räumen der Polizeiwache Gronau eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren eingeleitet, so auch gegen den Fahrzeughalter des genutzten Autos.

