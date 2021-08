Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gestohlenen Motorroller stehengelassen

Bocholt (ots)

Ihre mutmaßliche Beute zurückgelassen haben drei Unbekannte am Donnerstag in Bocholt: Eine Zeugin hatte beobachtet, wie sich das Trio gegen 20.00 Uhr in verdächtiger Weise mit einem Kleinkraftrad auf dem Parkplatz der Badebucht am Aasee aufhielt. Auf ihre Ansprache hin entfernten sich die Männer. Zurück blieb ein Motorroller, der kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hochfeldstraße gestohlen worden war. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

