Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec-Dieb bedroht Besitzer

Gronau (ots)

Mit Gewalt hat ein Dieb am Donnerstag in Gronau ein Pedelec an sich gebracht. Dazu kam es gegen 07.15 Uhr an der Straße Alter Schlossplatz: Ein 31-Jähriger hatte dort sein Elektrofahrrad abgestellt und sich einem Zigarettenautomaten zugewandt. Seinen Angaben zufolge habe hinter seinem Rücken ein Mann das Pedelec genommen und sich darauf gesetzt. Als der Geschädigte das bemerkte, habe er das Rad festhalten zu wollen. Dabei habe sich eine Rangelei entwickelt und der Täter habe ihn mit der Faust bedroht. Daraufhin habe der 31-Jährige das Pedelec losgelassen und der Unbekannte sei weggefahren. Der Geschädigte beschreibt ihn wie folgt: circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, sportliche Statur, dunkler Teint, schwarzer Vollbart, Brille und Kappe tragend. Erbeutet hat der Mann ein schwarzes Pedelec des Typs Cube Town SL. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

