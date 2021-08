Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Ford entwendet

Gronau (ots)

Als die Geschädigte ihren dunkelgrauen Ford am Donnerstagmorgen nutzen wollte, stand der Wagen nicht mehr am Abstellort in Epe. Unbekannte hatten den an der Straße Petersburg geparkten gut 15 Jahre alten Fiesta mit einer hellgrauen Fahrertür und Kennzeichen mit der Städtekennung BE (Beckum / Kreis Warendorf) gestohlen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 07.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

