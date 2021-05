Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Unbekannte zerkratzten Pkw - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Unbekannte machten sich am zurückliegenden Wochenende an insgesamt vierzehn geparkten Pkw in Bad Godesberg zu schaffen. Die Autos standen auf der Zeppelinstraße und der Cäsariusstraße. In der Zeit von Samstag (01.05.2021) 15 Uhr bis Sonntag (02.05.2021) 14:50 Uhr zerkratzten die Täter die dort abgestellten Fahrzeuge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell