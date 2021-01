Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgängerin gestürzt

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, um 13:30 Uhr, näherte sich ein unbekannter Autofahrer in einem weißen Fahrzeug auf der Straße Am Freibad einer 62-jährigen Fußgängerin aus Recklinghausen. Die Frau sprang aus dem Weg und stürzte dabei. Sie verletzte sich leicht. Der Autofahrer stieg aus dem Auto aus und erkundigte sich nach der Frau. Anschließend fuhr er weiter. Das amtliche Kennzeichen ist nicht bekannt.

Personenbeschreibung: 1,60m bis 1,65m groß, dunkle Haarfarbe, braune Augen, normale Statur, 50 bis 60 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

