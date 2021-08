Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher durchsuchen Büros

Gronau (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Gronau in einem Bürogebäude an der Vereinsstraße ihr Unwesen getrieben. Die Täter drangen in die Räume einer dort ansässigen Firma ein, durchsuchten diese und entwendeten zwei Kassetten mit etwas Bargeld, ein Laptop und ein Mobiltelefon. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell