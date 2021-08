Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Roller-Fahrer verletzt sich schwer bei Alleinunfall

Mönchengladbach (ots)

Ein 46-jähriger Mann hat sich bei einem Alleinunfall am Mittwoch, 4. August, gegen 23.15 Uhr an der Steinmetzstraße schwer verletzt. Der Mann befuhr mit einem E-Roller (Elektrokleinstfahrzeug) die Steinmetzstraße in Richtung Bismarckstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte, so dass er mit dem Kopf auf den Bordstein aufschlug. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Unfallermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell