POL-MG: Mann stiehlt Alkoholflaschen und bedroht Mitarbeiter

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Alkoholika hat ein Mann am Mittwoch, 4. August, um 17.40 Uhr aus einem Geschäft an der Dahlener Straße entwendet. Von einer Mitarbeiterin im Kassenbereich darauf angesprochen, stieß er diese zweimal mit ausgestrecktem Arm und drängte sich an ihr vorbei.

Schnellen Schrittes bewegte er sich nach draußen und wurde dort von einem weiteren Mitarbeiter versucht aufzuhalten. Als der Dieb ihm mit einem vorgehaltenen Schlüssel mit den Worten "Ich stech dich ab" drohte, ließ der Mitarbeiter von ihm ab. Der Mann flüchtete in Richtung Dahlener Straße und kann wie folgt beschrieben werden: Circa 60 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, normale Statur. Er trug eine Kappe, eine helle, beige Windjacke mit einem Pullover darunter, eine hellgraue Hose und eine medizinische Maske.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

