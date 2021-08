Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch: Diebe stehlen Bargeld und Computerzubehör

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Dienstag, 3. August, 14 Uhr und Mittwoch, 4. August, 12 Uhr das Fenster im Hof eines Geschäftsgebäudes an der Weiherstraße auf und gelangten so in die Büroräume.

Dort durchwühlten sie offensichtlich sämtliche Schränke und schubladen und entwendeeten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Computerzubehör.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

