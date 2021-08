Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendiebstahl: 32-Jähriger gefasst

Mönchengladbach (ots)

In zwei Bekleidungsgeschäften an der Hindenburgstraße ist es am Dienstagnachmittag, 3. August zu einem Diebstahl gekommen. Eine Filialleiterin verfolgte den Ladendieb bis zum Friedrichplatz, verlor ihn dann aber aus den Augen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann im Nahbereich stellen.

In dem mitgeführten Rucksack fanden sie neben dem angezeigten Diebesgut weitere, offensichtlich gestohlene Neuware. Die Waren konnten den Geschäften an der Hindenburgstraße zugeordnet und zurückgegeben werden.

Der 32-jährige Mann wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Beide Filialleiterinnen erstatteten Strafanzeige gegen den Mann. (cr)

