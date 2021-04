Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Pkw rammt Verkehrszeichen

Von der Fahrbahn ab kam eine 34-Jährige am Donnerstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr war eine 34-Jährige in der Ulmer Straße in Richtung Achstetten unterwegs. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen Verkehrszeichen. Beim Zurücklenken übersteuerte die Frau ihr Fahrzeug und kam wieder von der Fahrbahn ab. In einer Wiese blieb sie stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen sein. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Sie sorgte selbst dafür, dass ihr Fahrzeug abgeschleppt wurde. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro.

