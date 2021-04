Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)Gingen - Ohne Gurt verletzt

Nicht aufgepasst hat eine 45-Jährige am Donnerstag in Gingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein Pkw in der Brunnenstraße. Aus einem Grundstück fuhr ein Audi auf die Fahrbahn. Dessen Fahrerin hatte nicht auf den Piaggio geachtet und prallte gegen das Fahrzeug. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leichte verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige war nicht angeschnallt. Die 45-jährige Unfallverursacherin trug keine Blessuren davon. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

Ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

