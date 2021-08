Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrunkener Fahrradfahrer fährt gegen ein parkendes Auto und flüchtet - Zeugen gesucht!

Mönchengladbach (ots)

An der Mühlenstraße ist es am Montag, 2. August, gegen 23.20 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht gekommen. Ein von Zeugen als offensichtlich stark betrunken eingeschätzter Fahrradfahrer befuhr die Mühlenstraße in Schlangenlinien, als er gegen ein am rechten Fahrbahnrand in Richtung Pötterstraße geparktes Auto stieß. Die sichtbaren Schäden an dem Wagen lassen darauf schließen, dass der Fahrradfahrer mit Wucht auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs flog. Laut Zeugen floh er mit einem weiteren Fahrradfahrer im Anschluss in Richtung Otto-Saffran-Straße.

Der vermutlich verletzte Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, weiße, kurze Haare, trug ein weißes Tank-Top, etwa 50 Jahre alt, tätowierte Arme. Sein Begleiter war ebenfalls 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Trainingsjacke sowie einen schwarzen Fischerhut.

Die Polizei bittet weitere Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

