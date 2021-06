Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Messenkamp (ots)

(Gai)Am Mittwochmorgen kam es auf der Hülseder Straße in Messenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurden der linke Außenspiegel und der Kotflügel eines am Straßenrand geparkten schwarzen Pkw Dodge Grand Caravan beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Bei dem Verursacher könnte es sich anhand der Spurenlage um den Fahrzeugführer eines Pkw oder einen Fahrradfahrer handeln. Wer den Unfall beobachtet hat wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Tel.nr: 05723/9461-0 in Verbindung zu setzen.

