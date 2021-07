Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Einbruch misslingt

Gestört wurde ein Unbekannter am Sonntag in Mittelbiberach.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr begab sich ein Unbekannter auf ein Grundstück im Drosselweg. An dem Haus drückte er an einem Fenster den Rolladen nach oben. Danach versuchte er ein Fenster aufzubrechen. Dabei verursachte er viel Lärm. Das schreckte die Bewohner auf. Eine Zeugin schrie lautstark aus dem Haus. Das schreckte den Einbrecher wohl ab und er flüchtete. Den Unbekannten hatten die Bewohner wohl nicht wahrgenommen. Den versuchten Einbruch stellten sie erst am Montag Vormittag fest und informierten die Polizei. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

