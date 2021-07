Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Tasche aus Fahrzeug gestohlen

Aus seinem Auto fehlte eine Tasche am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Der 22-jährige Paketzusteller stellte am Montag Vormittag in Ulm Pakete zu. Während der Fahrt lag eine Tasche mit seiner Geldbörse auf dem Beifahrersitz. Während er die Pakete ablieferte hatte er sein Fahrzeug wohl nicht verschlossen. Ein Unbekannter öffnete wohl die Beifahrertür und nahm die Tasche an sich. Den Diebstahl bemerkte der Mann erst gegen 10.30 Uhr in der Magirus-Deutz-Straße.

