Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vorfahrt missachtet

Schwere Verletzungen erlitt eine Motorradfahrerin am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 13.15 Uhr fuhr der 80-Jährige mit seinem VW in der Mittelrainstraße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Zanger Straße bog er nach links ab. Von rechts kam eine 17-Jährige mit ihrem Suzuki Leichtkraftrad. Sie hatte Vorfahrt. Einen Unfall konnte die junge Frau nicht mehr verhindern und stieß mit dem VW zusammen. Dabei erlitt die 17-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

+++++++ 1335218

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell