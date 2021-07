Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Fahrrad gestohlen

Am Montag begab sich ein Dieb in eine Tiefgarage in Uhingen.

Ulm (ots)

Das Fahrrad stand am Montag Vormittag in einer Tiefgarage in der Siemensstraße. Das Mountainbike der Marke Focus war mit einem Schloss verschlossen und befand sich auf einem Stellplatz. Ein Unbekannter begab sich in die Tiefgarage und nahm das Rad mit. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

