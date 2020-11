Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei nimmt 32-Jährigen nach Wohnungseinbruch fest: Untersuchungshaft

Dank einem aufmerksamen Zeugen hat die Polizei Mönchengladbach am Dienstag, 3. November, gegen 7.30 Uhr nach einem Wohnungseinbruch im Stadtteil Odenkirchen-Mitte an der Wiedemannstraße einen 32-Jährigen als mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen können.

Der Täter hatte an einem Mehrfamilienhaus ein Fenster eingeschlagen und war so in eine Erdgeschosswohnung gelangt. Er durchsuchte die Räume und flüchtete mit einem Fernsehgerät als Beute. Weitere Gegenstände aus der Wohnung waren von ihm bereits zum Abtransport bereitgestellt worden.

Bei seiner Flucht beobachtete der Zeuge den Täter und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung stellten Polizeibeamte den Tatverdächtigen im Bereich der nahen Von-der-Helm-Straße - samt Beutestück.

Die Beamten brachten den vorläufig Festgenommenen ins Polizeigewahrsam und schrieben eine Anzeige wegen des Einbruchsdeliktes.

Am Mittwoch, 4. November, wurde der 32-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. (ds)

