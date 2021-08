Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Gronau-Epe - Einbrecher unterwegs

Gronau (ots)

Gescheitert ist ein Versuch, gewaltsam in eine Wohnung an der Enscheder Straße in Gronau zu gelangen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr.

Ein Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Drostenwoort in Epe gelang Unbekannten. Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 17.40 Uhr, gelangten die Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude. Als Werkzeug nutzen sie mutmaßlich einen vor Ort stehenden Gartenstuhl. Im Inneren durchwühlten die Diebe Schränke und Kommoden. Ob die Einbrecher Beute erlangten, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

