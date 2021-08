Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sprung misslingt

Radfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Misslungen ist der Versuch, den Höhenunterschied zwischen zwei Geh-/ Radwegen (Unterführung und Auffahrt Wüllener Straße) mit einem Sprung zu überbrücken. Am Mittwochnachmittag hatte ein 23 Jahre alter Mountainbikefahrer den Schotterweg entlang der Aa-Umflut aus Richtung Scharfland kommend in Richtung Wüllener Straße befahren. Eine Zeugin gab an, dass das Vorderrad des Rades mit elektronischer Antriebsunterstützung bei der Landung wegrutscht sei. Bei dem Sturz verletzte sich der Ahauser. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in das nahegelegene Krankenhaus. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden.

