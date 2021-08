Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lkw touchiert Radfahrerin

Bocholt (ots)

Ein Lkw hat am Mittwoch in Bocholt eine Radfahrerin beim Abbiegen erfasst. Die 16-Jährige erlitt einen Schock. Das Geschehen hatte sich gegen 12.55 Uhr auf der Münsterstraße abgespielt: Ein 54-Jähriger war dort in Richtung Rhede unterwegs und wollte nach rechts in die Robert-Bosch-Straße abbiegen. Dabei übersah der Lkw-Fahrer aus Polen die Jugendliche, die parallel zum Lkw unterwegs gewesen war und über einen Fahrradschutzstreifen in die Kreuzung einfuhr. Die Rhederin kam mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus.

