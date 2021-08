Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Kühlanhänger am Grillplatz aufgebrochen

Legden (ots)

Am Freitagnachmittag bereiteten zwei junge Männer aus Münster und Rosendahl einen Junggesellenabschied vor, der auf dem Grillplatz des Heimatvereins an der Straße Neue Mühle stattfinden sollte. Die beiden Männer stellten dort auch einen Kühlanhänger ab und gaben bei der Anzeigenerstattung an, diesen mit einem Bügelschloss gesichert zu haben. Als sie am Samstagmorgen zurückkehrten, war der Kühlanhänger immer noch bzw. wieder verschlossen, allerdings befanden sich in dem Anhänger nur noch drei Kästen Mineralwasser. Neun Kästen "Potts", zwei Kästen "Cola" und zwei Flaschen "Dark Mark" fehlten.

Da zwei "Dark Mark"-Verschlussdeckel vor Ort gefunden wurden und auf dem Grillplatz noch Reste eines Lagerfeuers (inkl. eines verkohlten Grillwürstchens) qualmten, ist davon auszugehen, dass die unbekannten Diebe zumindest Teile der Beute direkt am Tatort zu sich nahmen.

Zum Zeitpunkt der Vorbereitungen (Freitagnachmittag bis ca.18.30 Uhr) war einem der Geschädigten ein ca. 180 cm großer Jugendlicher aufgefallen. Dieser stand auf der Brücke in der Nähe des Grillplatzes. Er hatte ein Skate-Board auf dem Gepäckträger seines Fahrrades. Der Jugendliche hat kurze blonde Haare, eine schlanke sportliche Statur, trug eine dunkle Sonnenbrille und war mit einem schwarzen T-Shirt mit rotem Aufdruck im Rückenbereich bekleidet. Ob er etwas mit der Tat zu tun hat, ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

