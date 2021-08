Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Kellertür hält stand

Raesfeld (ots)

Einbrecher wollten sich in der Nacht zum Mittwoch in Raesfeld-Erle Zugang zu einem Wohnhaus verschaffen. Die Täter machten sich an einer Kellertür zu schaffen, scheiterten dabei jedoch. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Ginsterstraße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

