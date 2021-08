Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gartenhäuser aufgebrochen

Gronau (ots)

Ins Gelände einer Bildungseinrichtung sind am Wochenende Unbekannte in Gronau eingedrungen. Die Täter brachen auf dem Grundstück an der Laubstiege zwei Gartenhäuser auf und entwendeten ein Fahrrad. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell