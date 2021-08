Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verschlossenes Rad getragen

Gronau (ots)

Das kam den Polizeibeamten doch verdächtig vor: Mit einem verschlossenen Fahrrad unter dem Arm war am Mittwochvormittag ein Mann zu Fuß auf der Neustraße unterwegs. Als die Beamten ihn kontrollierten, konnte der 39-Jährige keinen Eigentumsnachweise für das schwarze Herrenrad der Marke Gazelle erbringen. Der Mann bestritt einen Diebstahl und gab an, den Schlüssel für sein Rad verloren zu haben. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell