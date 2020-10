Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.10.2020 gegen 11:00 Uhr wurde eine 43-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der L 522 in Freinsheim verletzt. Die 43-Jährige befuhr mit ihrem Ford Fiesta die L522 von Freinsheim kommend Richtung Weisenheim am Sand. Ein 40-Jährige stand mit ihrem Mercedes in einem Feldweg und wollte nach links in Richtung Freinsheim abbiegen. Die Fahrerin des Ford versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber mit dem Mercedes und fuhr in den Graben am rechten Fahrbahnrand. Die 43-Jährige wurde im Bereich des Rückens leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

