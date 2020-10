Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Kontrollstelle der PI Bad Dürkheim und Autobahnpolizei Ruchheim

2 - mal Trunkenheit im Verkehr

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, dem 28.10.2020, in der Zeit von 23.00 Uhr bis 00.15 Uhr wurde eine gemeinsame Kontrollstelle der Polizei Bad Dürkheim und Autobahnpolizei Ruchheim am Übergang von der B 37 auf die A 650 eingerichtet. In diesem Zeitraum wurde der abfließende Verkehr aus Richtung Bad Dürkheim kontrolliert. Es konnten 11 Fahrzeuge kontrolliert werden. Hierbei entfernte sich eine 30-jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Diese konnte jedoch durch nacheilende Streife der Autobahnpolizei kurz vor Gönnheim eingeholt und kontrolliert werden. Bei der Fahrerin konnten im Rahmen eines Alkoholtests 0,86 Promille festgestellt werden. Aufgrund der unsicheren Fahrweise und weiteren Ausfallerscheinungen wurden deren Führerschein sichergestellt. Die Fahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Bei einem 23-jähriger Bad Dürkheimer konnte während der Kontrolle festgestellt werden, dass dieser ebenso Alkohol konsumiert hatte. Bei dem anschließenden Alkoholtest konnten 0,66 Promille festgestellt werden. Dem Fahrer wurde der Führerschein präventiv sichergestellt. Ihn erwartet ein Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Steffen Rau, Dienstguppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell