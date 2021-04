Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Giftköder gefunden, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr und Mittwoch, 13:30 Uhr Giftköder in einem privaten Garten in der Vogesenstraße ausgelegt haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist glücklicherweise noch kein Tier hierdurch zu Schaden gekommen. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Vogesenstraße wahrgenommen hat, wird gebeten, sich über das Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 mit den Polizeihundeführern in Verbindung zu setzen. /cw

