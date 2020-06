Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei versuchte Geschäftseinbrüche - in beiden Fällen wurden die Verglasungen der Türen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 21.06.2020, versuchten Unbekannte in das Innere eines Geschäftes in der Straße Tonndeich zu gelangen; hierzu wurde der Glaseinsatz einer Seitentür beschädigt. Es blieb jedoch beim Versuch, so dass kein Eindringen in die Filiale stattgefunden hat. Als Tatzeitraum könnte 03:00 - 03:40 Uhr in Frage kommen. In der gleichen Nacht wurde auf eine weitere Verglasung einer Tür eingewirkt. In der Bismarckstraße wurde die Ladentür eines Dekorationsgeschäftes beschädigt, jedoch blieb es auch hier beim Versuch. Da die Glasbeschädigungen Krach verursacht haben dürften, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, die etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

