Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Altkleidercontainer brennt

Stadtlohn (ots)

Mutmaßlich in Brand gesetzt haben unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen in Stadtlohn einen Altkleidercontainer. Kräfte der Stadtlohner Feuerwehr löschten die Flammen. Der betroffene Container stand an der Tillystraße; ein unmittelbar daneben stehender weiterer Container wurde durch die Hitze ebenfalls stark beschädigt. Das Feuer war gegen 06.20 Uhr gemeldet worden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

