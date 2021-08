Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Weitere Unfallflucht - Fahrzeug am Neumarkt beschädigt

Worms (ots)

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von gestrigen Dienstag, 15:00 Uhr bis zum heutigen Mittwoch, 08:15 Uhr. Hier wurde ein am Neumarkt ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich wurde der schwarze 1er BMW beim Ein- oder Ausparken von einem anderen PKW gestreift. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Den Schaden schätzt die Polizei in diesem Fall auf mehrere einhundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell