PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Unfallflucht mit verletzter Person +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am Mittwoch, 21.07.2021, um 13:56 Uhr, kam es in Bad Homburg, an der Kreuzung Südring L3057 und der Ober-Eschbacher zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 50-jähriger Fahrer eines Kraftrades, Marke Kawasaki stand an der Rot zeigenden Ampel, aus Richtung Friedrichsdorf kommend, in Fahrtrichtung Bad Homburg. An fünfter Stelle hinter dem Kraftrad stand ein Pkw, Hersteller Audi, Modell Q5 in der Farbe weiß. Als die Ampel auf Grün umsprang, scherte der Pkw- Fahrer unvermittelt nach links aus und setzte zum Überholen aller vorausfahrenden Kraftfahrzeuge an. Hierbei fuhr der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw auf der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn. Bei der rasanten Vorbeifahrt an dem Kraftrad, kollidierte der Pkw mit dem Fahrer des Kraftrades. Dieser wurde hierbei am linken Arm verletzt. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall und die Verletzungen des Kraftradfahrers zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Hinweise zu dem Pkw Audi und dem Fahrer nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200 gerne entgegen.

