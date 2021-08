Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unschuldiger "Kennzeichendieb"

Worms (ots)

Ein vermeintlicher Kennzeichendieb wurde der Polizei am gestrigen Dienstag, gegen 14:00 Uhr, im Parkhaus Ludwigsplatz gemeldet. Passanten hatten einen Mann beobachtet, wie er an einem abgestellten Auto die Kennzeichen abschraubte, diese in einen Rucksack steckte und sich dann schnellen Schrittes entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem "Flüchtigen" brachte allerdings keinen Erfolg. Das Fahrzeug fand die Polizei kurze Zeit später im Kellergeschoß des Parkhauses tatsächlich ohne Kennzeichen vor. Noch während der Sachverhaltsaufnahme erschien dessen Besitzer und konnte die Sache aufklären. Er selbst hatte die Kennzeichen demontiert, um das Fahrzeug umzumelden. Eine Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen bestätigte seine Angaben. Auch wenn es in diesem Fall nur ein "normaler Lebenssachverhalt" war, so haben die aufmerksamen Anrufer dennoch absolut richtig gehandelt. Zur Aufklärung von Straftaten ist die Polizei für Hilfe aus der Bevölkerung immer dankbar. Und in diesem Fall hätte es tatsächlich einen Kennzeichendieb sein können.

