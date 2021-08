Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall - Radfahrer verletzt

Worms (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer wurde am gestrigen Montag bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße verletzt. Der junge Wormser befuhr gegen 08:30 Uhr den Kreisverkehr in Höhe der Gutenbergstraße und wurde dort von einem 43-jährigen Fahrer eines Kleintransporters übersehen. Der Mann aus Flörsheim-Dalsheim befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadtmitte, fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte in Folge einer Vorfahrtsverletzung mit dem Radfahrer. Dieser kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde zwecks medizinischer Versorgung mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Am Fahrrad und dem Kleintransporter entstand leichter Sachschaden. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

