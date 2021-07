Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Worms, Altmühlstraße (ots)

Am 31.07.2021 um gegen 12 Uhr kam es im Bereich der Altmühlstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und zwei stark beschädigten Fahrzeugen. Der 22-jährige Mitarbeiter eines Paketdienstes befuhr mit seinem Auslieferfahrzeug die Altmühlstraße in Fahrtrichtung Pfortenring. Da er dabei nach einer Hausnummer suchte, fuhr er aus Unachtsamkeit in ein am Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Fahrer Schmerzen im Knie- und im Nackenbereich und wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell