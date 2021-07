Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Flaschenwurf auf PKW

Worms, Neumarkt (ots)

Am Abend des 30.Juli kommt es gegen 23:00 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Der Geschädigte war mit seinem PKW in der Wormser Innenstadt unterwegs, als eine Glasflasche auf seinen PKW geworfen wurde. Vermutlich wurde die Flasche aus einem nahegelegen Gebäude geworfen. Ein Täter steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIWorms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

