POL-PDWO: Worms - Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Innenstadt

Worms (ots)

In der Bahnhofstraße wurden gestern zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 17:30 Uhr befuhr der 61-jährige Wormser mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Siegfriedstraße. An der Fußgängerampel Höhe Wilhelm-Leuschner-Straße bremste der vorausfahrende 41-jährige Mannheimer seinen Mercedes bei "gelbem Ampellicht" ab, um anzuhalten. Der nachfolgende Wormser konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und steuerte am haltenden PKW links vorbei auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 74-jährigen Wormsers zusammen und touchierte ebenso das linke Fahrzeugheck des Mannheimers. Der 61-jährige Dacia-Fahrer wurde leichtverletzt ins Klinikum gebracht. Der Fahrer des BMW im Gegenverkehr erlitt Schürfwunden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme dürfte sich insgesamt auf mindestens 25.000 Euro belaufen. Die Bahnhofstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

