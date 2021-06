Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Schule

Moers (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von gestern, 15:00 Uhr, bis heute, 06:30 Uhr, in eine Schule an der Katzbachstraße ein. Hier verschafften sie sich Zutritt zum Hausmeisterbüro, öffneten gewaltsam einen Tresor und erbeuteten u.a. Schlüssel zu weiteren Schulräumen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 02841 /1710, entgegen.

