Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Offene Hintertüre einer Weinhandlung führte zu polizeilichem Durchsuchungseinsatz

Kall (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag bemerkte eine Streifenwagenbesetzung im Industriegebiet Siemensring in Kall eine offenstehende und aufgebrochene Türe einer Weinhandlung. Da nicht auszuschließen war, dass die Einbrecher noch am Werk waren, umstellten die Beamten das Gebäude und forderten Unterstützungskräfte an. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude. Der oder die bisher unbekannten Täter waren aber bereits mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag auf der Flucht in unbekannte Richtung.

