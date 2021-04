Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit mittlerem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, Gemarkung Greene, Einmündung Kreisstr. 628 (von Naensen)/ Bundesstr. 64. Zeit:Di.07.04.2021, gegen 12:30 Uhr. Eine 19-Jährige Ford-Fahrerin aus Bad Gandersheim befuhr die Kreisstr. 628 von Naensen kommend in Richtung der Bundesstr. 64 und beabsichtigte, auf diese nach links abzubiegen.Vermutlich aufgrund Nässe geriet sie mit ihrem PKW in der dortigen Rechtskurve ins Rutschen und prallt auf die an der Einmündung befindl. Verkehrsinsel. Am Fahrzeug entstand Frontsachschaden in Höhe von 4000.-Euro und an den beschädigten Verkehrszeichen der Verkehrsinsel(Fahrbahnteiler)ca. 1500.-Euro.

