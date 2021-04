Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Hund mit Messer bedroht

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte sind das Resultat eines Konflikts zwischen einem Hundehalter und einem Fußgänger in Ahaus. Ein 24-Jähriger forderte einen 34-jährigen Ahauser auf, seinen Hund zurück zu nehmen. Das Tier hatte den Duisburger angebellt, der sich dadurch bedroht fühlte. Mit einem Messer wollte er das Tier in Schach halten, schilderte der 24-Jährige den Fall. Schließlich gerieten die Männer körperlich aneinander. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Duisburger an. Er führte ein verbotenes Einhandmesser mit. Das Geschehen trug sich am Donnerstag gegen 21.10 Uhr auf der Heeker Straße zu. Die Beamten stellten den Gegenstand sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell