Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigtes Wahlplakat Bündnis 90/Die Grünen

Hermeskeil (ots)

Am Abend des 08.03.2021, gegen 22:00 Uhr, wurde eine Wahlplakattafel der Partei, Bündnis 90/Die Grünen, durch ein Feuer mutwillig beschädigt. Außerdem wurde die Rückseite der Tafel mit einem vulgären Graffiti besprüht. Die Wahltafel befindet sich an der B 327, Ortsausfahrt Hermeskeil, im Einmündungsbereich zur B 407 - Flugausstellung. Hinweise zur Aufklärung der gemeinschädlichen Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen.

